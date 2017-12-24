В США полиция во время задержания застрелила 6-летнего ребенка

В городе Сан-Антонио, что в Техасе, полицейский случайно застрелил шестилетнего мальчика Кэмерона Прескотта. Об этом сообщает The Telegraph.

Полицейские гнались за 30-летней Амандой Джонс, которая попыталась укрыться в трейлере. В этот момент там находился ребенок.

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По словам шерифа Хавьера Салазара, выйдя на крыльцо, преступница открыла огонь.

Полиция открыла огонь в ответ и застрелила ее, однако одна из пуль пробила стенку трейлера и попала в ребенка. Он умер по дороге в больницу.

Четыре полицейских, которые участвовали в перестрелке, на данный момент отстранены от работы. Ведется служебное расследование.

Ранее УНИАН сообщал, что в американском штате Джорджия полицейские застрелили 21-летнего студента Скаута Шульца после того, как он отказался бросить нож.