"Грядет война": американский генерал призвал морпехов США в Норвегии готовиться к бою

Командующий Корпуса морской пехоты США генерал Роберт Неллер предупредил своих подчиненных о приближении войны и призвал их готовиться к этому.

Соответствующее заявление, как сообщает Голос Америки со ссылкой на Military.com, Неллер сделал в ходе визита в американских морских пехотинцев, расположенных в Норвегии на ротационной основе по приглашению правительства Норвегии.

Неллер заявил, что морские пехотинцы должны быть готовы к войне в любое время и сказал, что в будущем их ждет значительный бой. При этом он указал на Россию и тихоокеанский регион, как зону конфликта в будущем.

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"Надеюсь, что неправ, но грядет война... Вы уже принимаете участие в бою, находясь здесь - в информационном бою, политическом", - цитирует слова генерала издание.

Россия неоднократно возражала против присутствия морских пехотицнев США в Норвегии.

Издание Military.com отмечает, что морским пехотинцам США в Норвегии ранее запретили использовать слово Россия в общении со СМИ.

В то же время Сержант-майор Морской пехоты США (специфическая для Морской пехоты лидерская должность - прим. ГА ) Рональд Грин, который также посетил военнослужащих США в Норвегии, напомнил, что за ними пристально следят.

"Помните, почему вы здесь. Они следят. Так же, как вы следите за ними, они следят за вами. Сейчас здесь 300 морпехов; мы можем увеличить количество от 300 до 3000 за день", - отметил военный.

Грин, не используя слово "Россия", напомнил военным США о неудовлетворенности, которое имеется о поводу их присутствия в Норвегии.

"Им не нравится, что мы противостоим им, а нам - нравится тот факт, что им это не нравится. Нас тут 300, они нас окружили. Что же - они попали к нам в ловушку, правильно? Мы уже были в такой ситуации".