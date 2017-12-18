США потратят $200 миллионов на авиабазы в Европе в рамках инициативы по сдерживанию РФ

США планируют потратить более 200 миллионов долларов на ремонт и строительство военных объектов на авиабазах, которые расположены преимущественно в странах Восточной Европы.

Как сообщает издание Air Force Times, подписанный 12 декабря Дональдом Трампом оборонный бюджет на 2018 год предусматривает возможность руководству ВВС США приобретать земельные участки и строить военные объекты за пределами Соединенных Штатов.

В частности, в расходы оборонного бюджета включены примерно 214 миллионов долларов на строительство объектов в Исландии, Норвегии и странах Восточной Европы.

Данное финансирование является частью Европейской инициативы сдерживания, которая была инициирована через несколько месяцев после аннексии Россией Крыма и последующим насилием на Востоке Украины.

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На военных базах США будут временно базироваться высокотехнологичные самолеты F-22 Raptor и F-35 Strike Fighter и средства разведки для отслеживания российских подлодок, которые находятся в Северном и Балтийском морях.

"Мы пока не можем предоставить конкретные детали о будущих операциях и локациях, мы непрерывно ищем возможности для проведения тренировок по взаимодействию для наших самолетов пятого поколения с нашими европейскими союзниками и партнерами", - рассказал спикер военного командования США в Европе майор Хуан Мартинес

В частности, по данным Foreign Policy, США направят 14 миллионов долларов на строительство новых ангаров на военно-морской базе в исландском Кефлавике для размещения там самолетов P-8 Poseidon, предназначенных для борьбы с подлодками. Это станет ответом на провокации со стороны российских подлодок в этом регионе.