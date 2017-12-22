Путин боится изменения баланса сил у российских границ - требует от Минобороны РФ его отслеживать

Президент России Владимир Путин требует от Минобороны РФ отслеживать изменение баланса сил и военно-политической обстановки у российских границ и в Европе, где ускоренными темпами идёт наращивание инфраструктуры НАТО и США.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на заседании коллегии Министерства обороны.

«Самым тщательным образом нужно отслеживать изменение баланса сил и военно-политической обстановки в мире, прежде всего – вблизи российских границ, а также в ключевых, стратегически важных для нашей безопасности регионах. В том числе это касается Ближнего Востока, Корейского полуострова, где сохраняется высокий конфликтный потенциал, а также, безусловно, Европы, где ускоренными темпами идёт наращивание инфраструктуры НАТО и США, которые, как вы знаете, недавно изложили свою оборонную стратегию», - сказал Путин.

По его словам, на самом деле этот документ имеет «наступательный характер, а если переходить на военный язык, то, безусловно, агрессивный». Путин считает, что это нужно учитывать в практической работе.

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В то же время он считает, что ситуация вокруг Сирии и в целом военно-политическая обстановка в мире подтверждают правильность, своевременность решений по укреплению армии и флота.

«За последние годы была проведена, действительно, масштабная работа: завершены глубокие структурные преобразования вооруженных сил, более эффективной стала вся система военного управления», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что идет планомерное перевооружение всех видов и родов войск. «В этой связи приведу только несколько цифр, которые демонстрируют динамику этого процесса. В 2012 году доля современного вооружения и техники в войсках составляла 16%; сейчас, в конце 2017 года, – около 60%; к 2021 году должна вырасти до 70%», - сказал президент РФ.

При этом Путин подчеркнул, что мир переживает настоящий переворот в экономике, технологиях, знаниях, и такие трансформации обязательно затронут и военную сферу, состояние армий ведущих стран мира.

«Россия должна быть среди государств – лидеров, а по некоторым направлениям – абсолютным лидером в строительстве армии нового поколения, армии эпохи нового технологического уклада. Это имеет важнейшее значение для обеспечения нашего суверенитета, мира и безопасности наших граждан, для уверенного развития страны, проведения открытого и самостоятельного внешнеполитического – в интересах нашей страны – курса», - сказал Путин.