Россия планирует развернуть свою военно-морскую группировку в районе Красного и Аравийского морей - эксперты

Международное разведывательное сообщество InformNapalm опубликовало данные о признаках военного сотрудничества между Москвой и Хартумом и планы размещения российской военно-морской базы в Порт-Судане.

Это указывало на то, что Российская Федерация предпринимает конкретные шаги для усиления своего военного присутствия по периметру Аравийского полуострова, предупредил руководитель аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин, передает InformNapalm.

Но на этом амбиции РФ не заканчиваются. Как сообщает официальный сайт МО РФ, 15 декабря из Кронштадта вышло океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота "Адмирал Владимирский". Маршрут ОИС пройдет по Балтийскому и Северному морям, далее через пролив Ла-Манш в Атлантический океан, затем через Гибралтар и Средиземное море через Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море — в Индийский океан. Далее их ждет остров Маврикий.

Отмечается, что после крайнего дальнего похода в Аденский залив судно в течение трех месяцев находилось на верфях Кронштадтского морского завода для восстановления технической готовности и выполнения работ. В результате на корабле установили гравиметрический комплекс "Попугай" российского производства, новый гидрологический зонд ОЛД-1 и модернизированный промерный эхолот НЭЛ-1000М.

Читайте такжеНаемники из РФ после Донбасса и Сирии помогают еще одному "другу" Путина

Согласно официальным данным, в Индийском океане экипаж судна обследует вновь обнаруженные отличительные глубины и навигационные опасности, составит характеристики районов и сбор сведений для корректуры карт, руководств и пособий для плавания на всем протяжении похода.

"Во время миссии на борту корабля находится подразделение морской пехоты. По маршруту перехода также запланировано проведение комплексных океанографических исследований, сбор сведений для корректуры морских навигационных карт, руководств и пособий для плавания, проверка работы радионавигационных систем", - говорится в сообщении волонтеров.

"Указанный перечень задач, а также маршрут самого ОИС "Адмирал Владимирский" может указывать на то, что основной задачей его миссии является уточнение морских карт в интересах навигации подводных лодок", - добавили в InformNapalm.

Кроме того, сам район проведения исследовательских работ также указывает на интерес ВМФ РФ к акватории Красного моря, а также к юго-восточным водам Аравийского моря, включая Аденский залив. Район имеет большое значение в транспортировке ближневосточной нефти.

"То есть усиление военного присутствия РФ в этом регионе позволит оказывать ее влияние на транспортировку энергоносителей в Европу, создавать в случае необходимости блокаду логистических коммуникаций, влиять на ценовую динамику на мировом рынке", - объяснили в международном разведывательном сообществе.

Обращает на себя внимание, что рост интереса в 2017 году к усилению военного российского присутствия в регионе совпал с ростом аналогичного интереса со стороны Тегерана. Так, в июне 2017 года 47-я флотилия ВМС Ирана в составе двух кораблей — Alborz и Bushehr, а до этого 46-я флотилия ВМС ИРИ находились в Аденском заливе.

В феврале ВМС Ирана приступили к завершающей стадии крупномасштабных учений, включавших северную часть Индийского океана.

"Таким образом, принимая во внимание высокий уровень координации действий и военно-политического сотрудничества между Москвой и Тегераном (например, в Сирии), существует высокая вероятность того, что усиление военного присутствия двух стран в акватории Красного моря и Аденского залива скоординированы и имеют схожие цели", - подытожили волонтеры.

Как сообщал УНИАН, ранее было опубликовано видео, на котором суданские солдаты тренируются под надзором бойцов частной военной компании (ЧВК) России.