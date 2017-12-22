В Литве запретили российские антивирусы "Касперского"

Литва в четверг, 21 декабря, запретила использовать антивирусные программы производства российской компании Kaspersky Lab на компьютерах государственных органов и частных предприятий.

Как передает DW.com, речь идет о компьютерах, с помощью которых осуществляется управление энергетической, финансовой и транспортной инфраструктурой.

Читайте такжеПодозреваемая в шпионаже "Лаборатория Касперского" предрекла миру появление 90 миллионов вирусов за год

Применение программного обеспечения Kaspersky может угрожать национальной безопасности, цитирует заявление литовского правительства информагентство Reuters. Российская компания в ответ объявила, что проверит возможность юридического оспаривания решения литовского правительства.

В середине сентября правительство США запретило федеральным ведомствам использовать антивирусные программы производства Kaspersky Lab. Российскую компанию подозревают в связях с ФСБ. В компании это отрицают. Также в Великобритании ведомство NCSC, которое отвечает за безопасность в IT-сфере, предостерегло министерства страны от использования российских "антивирусов".