Обвиняемая в кибер-шпионаже "Лаборатория Касперского" подала иск на администрацию Трампа

Российская компания «Лаборатория Касперского», которая занимается кибернетической безопасностью подала иск в суд на администрацию Президента США Дональда трампа.

Причиной стал запрет Трампом программного обеспечения компании в правительственных и военных учреждениях США, сообщает BBC Украина.

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Такое распоряжение появилось подозрение компании в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Однако компания неоднократно отрицала свои связи с любым правительством и обвинения в кибер-шпионаже.

Как отмечает издание, основатель компании Евгений Касперский обратился с открытым письмом к Министерству внутренней безопасности США, в котором отметил, что такое решение нанесло ущерб репутации "Лаборатории Касперского", а запрет "основывается на неподтвержденных сообщениях в СМИ, слухах и безосновательных обвинениях в адрес компании".

Компания подала иск в окружной суд штата Колумбия с просьбой отменить запрет и утверждает что программное обеспечение фирмы не несет никакого вреда правительственным учреждениям США, а все обвинения основаны на неподтвержденных сообщениях в СМИ.

Напомним, в октябре в СМИ стала распространяться информация о том, что Израильские разведчики обнаружили использование хакерами российского правительства антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского" для похищения данных.