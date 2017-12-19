В Кремле назвали "имперской" новую стратегию нацбезопасности США

В Кремле назвали "имперской" новую стратегию национальной безопасности США, в которой демонстрируется нежелание отказываться от "однополярного мира".

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Что касается новой стратегии безопасности США: документ достаточной объемный, он, безусловно, нуждается во внимательном изучении, что, конечно же, будет сделано во всех соответствующих ведомствах с тем, чтобы осмыслить его. Вместе с тем, беглое прочтение, особенно тех частей стратегии, которые так или иначе упоминают нашу страну, в целом, конечно, наверное, налицо имперский характер документа, налицо нежелание отказываться от однополярного мира, причем настойчивое нежелание, неприятие многополярного мира", - сказал Песков.

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В тоже время он считает, что в документе усматриваются "скромные позитивные моменты" - готовность сотрудничать с Россией в тех сферах, где американцы имеют интерес.

"Безусловно, мы не можем согласиться с таким отношением к нашей стране - как угрозе безопасности США. Но вместе с тем, есть и какие-то такие скромные позитивные моменты, в том числе, в частности, это готовность сотрудничать в тех областях, которые соответствуют интересам американцев. Это абсолютно корреспондируется с нашим подходом, который озвучивал президент. Потому что Москва также ищет сотрудничества с США там, где это выгодно нам, и настолько, насколько готовы идти наши американские коллеги", - сказал Песков.

В качестве примера он привел недавнее сотрудничество в вопросах борьбы с терроризмом, что помогло предотвратить теракты в Санкт-Петербурге.

"Еще раз хочу напомнить идеальный пример такого сотрудничества - обмен информацией по линии специальных служб, который, еще раз повторяю, реально помог спасти много жизней", - сказал Песков.

При этом, по его словам, в стратегии нацбезопасности США есть "достаточно впечатляющие" формулировки.

"Еще раз повторяю, их предстоит осмыслить", - добавил Песков.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря президент США Дональд Трамп представил обновленную Стратегию национальной безопасности страны.

Согласно документу, Россия и Китай могут нанести ущерб или воспрепятствовать американским интересам.

"… Россия применяет подрывные меры для ослабления авторитета Америки перед Европой, расшатывая трансатлантическое единство и ослабляя европейские институты и правительства. С ее вторжением в Грузию и Украину Россия продемонстрировала свою готовность нарушать суверенитет стран региона. Россия продолжает запугивать своих соседей угрожающем поведением, таким как демонстрация ядерных намерений и передовое размещение наступательного потенциала", - сказано в стратегии.