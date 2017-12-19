Стратегия нацбезопасности США: Россия показала свою готовность нарушать суверенитет других стран

Администрация президента США Дональда Трампа в обновленной Стратегии по национальной безопасности определила Российскую Федерацию как угрозу.

Стратегию представил 18 декабря Трамп, сообщает сайт Белого дома.

"Хотя опасности советского коммунизма больше нет, новые угрозы испытывают нашу прочность. Россия применяет подрывные меры для ослабления авторитета Америки перед Европой, расшатывая трансатлантическое единство и ослабляя европейские институты и правительства. С ее вторжением в Грузию и Украину Россия продемонстрировала свою готовность нарушать суверенитет стран региона. Россия продолжает запугивать своих соседей угрожающем поведением, таким как демонстрация ядерных намерений и передовое размещение наступательного потенциала", - отмечается в обновленной стратегии.

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"Россия стремится ослабить влияние США в мире и разделить нас с нашими союзниками и партнерами. Россия рассматривает Организацию Североатлантического договора (НАТО) и Европейский Союз как угрозы. Россия инвестирует в новый военный потенциал, включая ядерные системы, которые остаются наиболее значительной угрозой для существования Соединенных Штатов, а также (инвестирует) в дестабилизирующие киберспособности", - говорится в документе.

"С помощью модернизированных форм подрывной тактики Россия вмешивается во внутриполитические дела стран по всему миру. Сочетание российских амбиций и растущих военных возможностей создает нестабильный рубеж в Евразии, где риск конфликта из-за российских просчетов растет", - говорится в стратегии.

Отдельно отмечается, что Россия и Китай "разрабатывают современные виды вооружения и технологий, которые могут угрожать нашей критической инфраструктуре и нашей системе командования и управления".

Такие страны как Россия "используют информационные механизмы в попытке подрыва законности демократий", говорится в документе.

Средства массовой информации, политические процессы, финансовые структуры и личная информация становятся мишенью для действий противников Америки, подчеркивается в стратегии.