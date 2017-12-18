Военные США захватили лидера ИГИЛ аль-Багдади - СМИ

Американские военные захватили лидера террористической организации Исламское государство Абу Бакра аль-Багдади, передает турецкое издание Yeni Safak со ссылкой на осведомленный источник, как пишет "Новое время".

Как сообщается, в данное время он находится в опорном пункте армии США в Сирии.

Согласно имеющимся данным, аль-Багдади захватили в Ираке, после чего доставили на базу США в сирийском Рас-аль-Айне на северо-востоке страны, а затем в опорный пункт американских сил недалеко от города Эль-Хасака.

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При этом отмечается, что главарь ИГ во время спецоперации получил ранение в ногу.

"Главарь был захвачен вместе с семью командирами группировки, один из которых - гражданин Ирака", - добавил источник.

В то же время официальных подтверждений захвата аль-Багдади, о ликвидации которого уже неоднократно сообщалось ранее, пока нет.

Ранее сообщалось, что премьер Ирака объявил о завершении войны против Исламского государства.