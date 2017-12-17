Путин поблагодарил Трампа за информацию о подготовке теракта в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин в воскресенье вечером провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил его за предоставленную ЦРУ информацию, которая помогла выйти на след, обнаружить и задержать террористов, готовивших взрывы в Петербурге.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента РФ, телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.

«Президент РФ поблагодарил своего американского коллегу за переданную Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США информацию, которая помогла выйти на след, обнаружить и задержать группу террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга, а также в других людных местах города», - говорится в сообщении.

Сообщается, что полученная от ЦРУ информация оказалась достаточной для обнаружения, розыска и задержания преступников.

Путин попросил Трампа передать слова благодарности директору ЦРУ и оперативным сотрудникам американской разведки, которые получили эту информацию.

Президент РФ заверил американского лидера, что «российские спецслужбы при получении информации, касающейся террористических угроз в отношении США и их граждан, безусловно и незамедлительно передадут ее американским коллегам по партнерским каналам».

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга ранее санкционировал арест одного из задержанных УФСБ предполагаемых сторонников ИГ Евгения Ефимова. По версии следствия, он вместе с пособниками планировал в воскресенье совершить теракт в Казанском соборе. Позже были арестованы четыре вероятных соучастника.

Как сообщал УНИАН, предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 15 декабря. По официальной информации Кремля, были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова.