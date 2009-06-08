Почти 5 миллионов китайцев пострадали из-за сильных ливней

Не менее 20 человек погибли в провинции Аньхой на востоке Китая, на которую на прошлой неделе обрушились мощные ливневые дожди и град.

В общей сложности в этом регионе пострадали 4,82 млн. человек, передает ИТАР-ТАСС.

Ущерб оценивается в 158 млн. долл. Местные власти выдели средства для ликвидации последствий стихийного бедствия и оказания помощи пострадавшему населению.