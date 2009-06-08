Почти 5 миллионов китайцев пострадали из-за сильных ливней
14:13, 08 июня 2009Мир
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Не менее 20 человек погибли
Не менее 20 человек погибли в провинции Аньхой на востоке Китая, на которую на прошлой неделе обрушились мощные ливневые дожди и град.
В общей сложности в этом регионе пострадали 4,82 млн. человек, передает ИТАР-ТАСС.
Ущерб оценивается в 158 млн. долл. Местные власти выдели средства для ликвидации последствий стихийного бедствия и оказания помощи пострадавшему населению.
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