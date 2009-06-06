Министр просит Президента ПАСЕ повременить с исключением Украины

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК обратился с письмом к Президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы с просьбой не рассматривать проект резолюции о лишении украинской делегации полномочий в ПАСЕ до получения разъяснений от Европейского суда по правам человека.

Об этом в эксклюзивном интервью “УНИАН-Новости ЕС” сообщил министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК после завершения заседания Тройки ЕС-Украина в сфере юстиции, свободы и безопасности, которое состоялось 3 июня в Люксембурге.

“Я через МИД также направил письма Президенту Ассамблеи Луису Мариа де ПУЧУ о том, что на время рассмотрения такого представления Европейским судом должны быть остановлены любые процедуры с этим связанные”, - сказал он.

Министр отметил, что Украина считает, что выполнила свои обязательства перед Советом Европы, предоставив три кандидатуры, как того требует Европейская конвенция защиты прав человека, для избрания судьи Европейского суда.

“Ассамблея не признает исключительных оснований для отзыва первого списка и предоставления второго. Вместе с тем Ассамблея не имеет полномочий по Конвенции толковать саму Конвенцию. Такое правило есть только у Европейского суда по правам человека”, - отметил Н.ОНИЩУК.

Он также выразил убеждение, что подготовка проекта резолюции является попыткой осуществить психологическое давление на Украину.

“Я уже не говорю о неадекватности предложенного решения самой проблемы, особенно принимая во внимание, что в настоящее время Украина представлена в суде судьей ad hoc, который профессионально осуществляет свои полномочия”, - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Украина подала первый перечень из трех кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека 14 сентября 2007 года. Однако позже Украина отозвала этот перечень и заменила его другим, который ПАСЕ не признает.

19 мая этого года группа из 20 депутатов ПАСЕ во главе с Диком МАРТИ зарегистрировали проект резолюции о лишении полномочий украинской парламентской делегации из-за проблем со списками судей.

В конце прошлой недели Украина через Комитет Министров Совета Европы обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой дать толкование: есть ли у государства исключительная юрисдикция определять основания для отзыва списка, внесения изменений в него, представления нового списка.