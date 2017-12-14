Путин о катастрофе под Смоленском: ищите бомбу в Варшаве

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции назвал "чушью" версию о причастности России к катастрофе Ту-154 под Смоленском в 2010 году.

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"Вопрос из Польши: когда вернут останки авиакатастрофы под Смоленском? Польша хочет опубликовать новый доклад, там есть намеки, что Россия спровоцировала эту катастрофу", - спросили у Путина, передает Meduza.

"Это чушь какая-то, несуразица Не было никаких взрывов. А если и были - то бомбу в Варшаве положили, там и ищите", - ответил Путин.

Как сообщал УНИАН, недавно в Польше заявили о наличии доказательств взрывов на борту Ту-154.

10 апреля 2010 года президентский авиалайнер Ту-154М Воздушных сил Польши выполнял рейс Варшава-Смоленск, но при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный в условиях сильного тумана лайнер столкнулся с деревьями, рухнул на землю и полностью разрушился. Погибли все находившиеся на его борту 96 человек - в том числе президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария Качиньская, а также известные польские политики, почти всё высшее военное командование и общественные и религиозные деятели.