Путин похвалил Трампа за его экономическую политику

Президент РФ Владимир Путин надеется, что президент США Дональд Трамп все еще хочет улучшить отношения с Россией, но пока не в состоянии это сделать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Путин сказал на пресс-конференции в Москве.

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Путин позитивно оценил экономическую политику Трампа. «Не мне оценивать работу президента Дональда Трампа, это должен сделать избиратель, американский народ. Мы объективно видим некоторые достаточно серьезные достижения, даже за тот небольшой период времени, который он работает. Посмотрите на рынки, как они выросли. Это говорит о доверии инвесторов к американской экономике, это говорит о том, что они доверяют тому, что делает Трамп в этой сфере», - сказал президент РФ.

При этом он выразил надежду, что Трамп намерен улучшить отношения США и России. «Есть вещи, которые, я думаю, он (Трамп – УНИАН) хотел бы сделать, но не смог пока. Имеется в виду реформа здравоохранения. Есть другие направления: он говорил во внешней политике об улучшении отношений с Россией. Это очевидно, что даже если бы он хотел, пока он не в состоянии этого сделать из-за известных ограничений. Но на самом деле есть ли у него такое желание, нет ли, полностью оно исчерпано? Я надеюсь, что оно есть», - заявил Путин.

Он убежден, что в интересах американского и российского народов нормализация отношений для преодоления «общих угроз». «Они хорошо известны – это терроризм, решение экологических вопросов, борьба против распространения оружия массового поражение, преодоление кризисов в различных регионов мира, включая Ближний Восток, Северную Корею», - сказал Путин.