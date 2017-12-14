В Кремле заявили, что конкурент для Путина на выборах "ещё не созрел"
11:16, 14 декабря 2017Мир
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В Кремле не видят конкурентов Путину на предстоящих выборах.
Дмитрий Песков / REUTERS
В Кремле пока не видят конкурентов для Владимира Путина на предстоящих президентских выборах, хотя "достойных людей много". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишут "РИА Новости".
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"Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока ещё не созрел конкурент Путина даже близко", - заявил Песков.
Как сообщал УНИАН, 6 декабря Путин объявил об участии в выборах президента России.
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