В Кремле заявили, что конкурент для Путина на выборах "ещё не созрел"

В Кремле пока не видят конкурентов для Владимира Путина на предстоящих президентских выборах, хотя "достойных людей много". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишут "РИА Новости".

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"Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока ещё не созрел конкурент Путина даже близко", - заявил Песков.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Путин объявил об участии в выборах президента России.