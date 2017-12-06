Путин объявил об участии в выборах президента России

Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на четвертый срок на выборах в 2018 году. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече в Нижнем Новгороде в ходе встречи с работниками завода ГАЗ.

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«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», - сказал Путин.

Путин первые два срока по четыре года занимал в 2000-2008 году, с 2008 по 2012 занимал пост премьер-министра, а с 2012 после внесения изменений в конституцию был снова избран уже на шесть лет.

Как сообщал УНИАН, очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года – в четвертую годовщину аннексии украинского Крыма, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.