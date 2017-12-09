Умер российский актер Леонид Броневой

На 88 году жизни скончался советско-российский актер Леонид Броневой.

Он умер в 7:30 утра 9 декабря, сообщает Новое время со ссылкой на заявление директора театра Ленком Марка Варшавера.

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Актер умер в больнице после тяжелой болезни.

Броневой возглавлял театр Ленком и выступал там на сцене.

Указом президента Украины от 2013 года награжден званием народный артист Украины. Его мать родом из Украины и похоронена на Байковом кладбище. Сестра его матери, Елена Ландау, была солисткой Львовской оперы.

Известный в том числе по роли Мюллера в "Семнадцати мгновениях весны".

В марте 2014 года поддержал аннексию Крыма и агрессивную политику Путина в отношении Украины.