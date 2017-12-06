Самые скучные фильмы всех времен: СМИ составили список

В Великобритании провели опрос, участники которого назвали самые скучные фильмы всех времен, сообщает NME.

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Рейтинг составили ведущие кинокритики, затем по нему прошло голосование респондентов. Первое место заняла лента «Пятьдесят оттенков серого» (2015), набравшая 34%. На второй строчке – «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999), за которую отдали голоса 29% британцев, на третьей — «Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза» (1999), получившая 26%.

Далее следуют «Горбатая гора», «Трансформеры», «Почтальон», «Артист», «Австралия», «Ванильное небо» и «Семь лет в Тибете».