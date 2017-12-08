"Такие мужчины - хищники": украинская "девушка Бонда" рассказала, как отшила Харви Вайнштейна

К числу обвинивших в домогательствах Харви Вайнштейна прибавилась Ольга Куриленко. В интервью журналу InStyle актриса рассказала, что в свое время и она столкнулась с неприличным поведением продюсера, передает "Сегодня".

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"Я сама сталкивалась с подобным поведением. В том числе с Харви. Но я никогда не показывала страха, даже если боялась. Большинство таких мужчин — не насильники в кустах, а просто хищники, пользующиеся чужой слабостью", — говорит Ольга.

Куриленко считает, что когда к тебе пристают, выручить может чувство юмора: "Мне всегда помогал юмор. Он показывает равнодушие и отсутствие страха. Когда знаменитый фотограф демонстрировал девушкам на съемках свои причиндалы, я не жалась к стенке в ужасе, я смеялась. Когда Вайнштейн сделал мне непристойное предложение, я сказала: "Ха-ха, Харви, о-очень смешно". Оттолкнула, ушла и больше не работала с его студией. И никак на моей карьере это не отразилось. Мир большой. Это очень важно помнить".

В 2015 году Ольга родила первенца. Журналисту и актеру из Лондона Максу Беницу Куриленко подарила сына Александра Марка Горацио.