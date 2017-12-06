В России не смог нормально приземлиться самолет с министром транспорта Латвии (видео)

На борту самолета авиакомпании AirBaltic, выкатившемся за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Шереметьево, находился министр транспорта Латвии Улдис Аугулис. Об этом сообщил глава Министерства транспорта России Максим Соколов, передает РБК.

A post shared by Сергей Самойлов (@03_sergey) on Dec 6, 2017 at 5:57am PST

«Я внимательно слежу [за ситуацией в Шереметьево]. Тем более что на борту этого самолета прилетел сюда на «Транспортную неделю» наш латвийский коллега — министр транспорта Латвии [Улдис Аугулис]», — сказал Соколов журналистам.

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Инцидент с самолетом AirBaltiс, прилетевшем из Риги, произошел около 16:00 мск. После этого в Шереметьево закрыли одну из ВПП.

В результате никто не пострадал, все пассажиры высажены из самолета и доставлены в терминал аэропорта. Самолет не получил видимых повреждений, уточнили в AirBaltic.

Причиной произошедшего стали сильный ветер и скользкая рулежная дорожка в аэропорту, заявила авиакомпания. Отправку и прием рейсов осложняет снегопад.

Как сообщал УНИАН, в октябре визит короля Саудовской Аравии в Россию начался с конфуза - в московском аэропорту сломался трап-эскалатор, по которому король спускался с самолета.