Визит короля Саудовской Аравии в Россию начался с конфуза

У самолета короля Саудовской Аравии ​Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, который 4 октября впервые прибыл с официальным визитом в Россию, в московском аэропорту сломался трап-эскалатор, передает РБК.

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Выйдя из самолета, король начал спускаться по эскалатору. Когда трап внезапно остановился, он уже проехал часть пути. Король подождал некоторое время, после чего решил спуститься самостоятельно.

Как сообщал УНИАН, в июле президент США Дональд Трамп "заблудился" после выхода из самолета.