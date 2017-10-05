Визит короля Саудовской Аравии в Россию начался с конфуза
09:08, 05 октября 2017Курьёзы
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Впервые прибывший в Россию король не растерялся после поломки эскалатора.
Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд / REUTERS
У самолета короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, который 4 октября впервые прибыл с официальным визитом в Россию, в московском аэропорту сломался трап-эскалатор, передает РБК.
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Выйдя из самолета, король начал спускаться по эскалатору. Когда трап внезапно остановился, он уже проехал часть пути. Король подождал некоторое время, после чего решил спуститься самостоятельно.
Как сообщал УНИАН, в июле президент США Дональд Трамп "заблудился" после выхода из самолета.
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