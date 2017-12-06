В Турции задержали племянника обвиняемого в организации путча Гюлена

Полиция Анкары задержала Салема Гюлена, племянника исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в организации попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года. Об этом сообщает местный телеканал NTV.

Отмечается, что всего полиция задержала 47 из 87 членов организации ФЕТО (организации последователей Гюлена). Ранее полиция задержала 115 предполагаемых сторонников Гюлена.

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Напомним, ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что турецкое правительство предлагало 15 млн долларов экс-советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну и его сыну за помощь в экстрадиции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена из Соединенных Штатов в Турцию.

Власти Турции считают Фетхуллаха Гюлена главным организатором попытки госпереворота в июле 2016 года и с прошлого года безуспешно пытаются добиться от Вашингтона его экстрадиции.