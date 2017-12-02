СМИ: Елизавета II не придет на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

Королева Елизавета II не будет присутствовать на бракосочетании внука, несмотря на то, что принц Гарри и Меган Маркл получили ее личное благословение.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на британские СМИ, которые проанализировали королевские традиции. Елизавета II не может присутствовать на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл из-за старинных законов англиканской церкви, которая категорически против разводов.

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Елизавета II является главной покровительницей церкви в стране. Меган Маркл – католичка (ей придется сменить религию до свадьбы), но самое главное – она разведена. В браке с продюсером Тревором Энгельсоном она провела 2 года, с 2011 по 2013 годы.

Подобный прецедент уже имел место быть: Елизавета II не посещала свадьбы принца Чарльза и Камиллы Паркер Боулз. Поэтому вполне вероятно, что на свадьбе Меган и Гарри весной 2018 ее тоже не будет.

Напомним, 27 ноября Кенсингтонский дворец официально объявил о помолвке принца Гарри и Меган Маркл. Будущих супругов уже поздравил брат Гарри – принц Уильям с Кейт Миддлтон, а также родители Меган Маркл.

Также новоиспеченные помолвленные приняли участие в первой совместной фотосессии и дали первое совместное интервью.