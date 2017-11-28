Огромный бриллиант и взволнованный жених: принц Гарри и Меган Маркл устроили фотосессию после помолвки (фоторепортаж, видео)

09:36, 28 ноября 2017
Мир
2970

Принц Гарри и его возлюбленная впервые вышли в свет в качестве жениха и невесты. Они дали небольшую пресс-конференцию и приняли участие в фотосессии.

В Британии официально объявили о помолвке 33-летнего принца Гарри и 36-летней Меган Маркл.

После новости принц Гарри и его возлюбленная впервые вышли в свет в качестве жениха и невесты. Они дали небольшую пресс-конференцию и приняли участие в фотосессии.

Читайте такжеПринц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка

Меган Маркл появилась перед фотографами в зеленом платье и белоснежном пальто. Также она показала и обручальное кольцо. Западные СМИ пишут, что дизайн принц Гарри придумал сам. Кольцо украшает два камня из коллекции мамы принца – принцессы Дианы.

Как известно, принц Гарри влюбился в актрису Меган Маркл за два года до встречи с ней, посмотрев сериал "Форс-мажоры"

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #принц Гарри и Меган Маркл#помолвка принца Гарри и Меган#принц Гарри помолвлен#Принц Гарри и Меган Маркл фото#видео принц Гарри и Меган#кольцо Меган Маркл#невеста принца Гарри