Огромный бриллиант и взволнованный жених: принц Гарри и Меган Маркл устроили фотосессию после помолвки (фоторепортаж, видео)

В Британии официально объявили о помолвке 33-летнего принца Гарри и 36-летней Меган Маркл.

После новости принц Гарри и его возлюбленная впервые вышли в свет в качестве жениха и невесты. Они дали небольшую пресс-конференцию и приняли участие в фотосессии.

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ROYAL COUPLE: Prince Harry and Meghan Markle make first appearance since their engagement was announced. Congrats, you two! pic.twitter.com/D5RiAZ64yq — ABC News (@ABC) November 27, 2017

Меган Маркл появилась перед фотографами в зеленом платье и белоснежном пальто. Также она показала и обручальное кольцо. Западные СМИ пишут, что дизайн принц Гарри придумал сам. Кольцо украшает два камня из коллекции мамы принца – принцессы Дианы.

Как известно, принц Гарри влюбился в актрису Меган Маркл за два года до встречи с ней, посмотрев сериал "Форс-мажоры"