Посол США в России назвал условие для отмены санкций

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что американские санкции в отношении Москвы будут сняты после решения украинского вопроса. Главная задача, по словам Хантсмана - остановить насилие на Донбассе.

Читайте такжеТрамп провел встречу с новым послом США в РФ«Если мы сможем решить вопрос с Украиной, а именно - прийти к договоренности, которая устроит обе стороны, мы получим позитивный результат», - сказал Хантсман в интервью одному из российских телеканалов.

Он добавил, что США ввели в санкции в отношении России из-за ситуации в Украине, потому что «это вопросы международного права и территориальной целостности», которые важны для Вашингтона и всего мирового сообщества.

Хантсман рассказал, что целью его работы в России является движение вперед в процессе нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.

Посол считает, что у России и США много общего. «На концерте, в лаборатории или в космосе – у нас прекрасные отношения. А в политике и иногда в дипломатии мы так не сотрудничаем. И нам хорошо бы взять пример, как мы строим мосты в сфере науки, культуры, технологий», - сказал дипломат.