США и Россия обсуждали снятие санкций после победы Трампа - Reuters узнало неизвестные детали (видео)

Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация вели переговоры о снятии антироссийских санкций после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на электронное письмо руководителя компании ACU Strategic Partners Алекса Копсона своим потенциальным бизнес-партнерам.

В частности, в письме говорится о том, что экс-советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майкл Флинн должен был поддержать проект строительства АЭС на Ближнем Востоке, к которому должна была быть привлечена российская компания «Объединенные машиностроительные заводы», которая находится под санкциями.

В письме Копсона, чья компания специализируется на консультациях в сфере атомной энергетики, речь шла также о том, что в обмен на отмену санкций США планировали предоставить украинской компании «Турбоатом» помощь в получении контракта на 45 млн долл. на производство турбин для реакторов в Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока.

"Контракт на «Турбоатом», который принадлежит государству, и кредиты Украине из стран Персидского залива, будут требовать от Украины поддержки отмены санкций США и ЕС в отношении России", - говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, бывший советник президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований (ФБР) относительно разговоров с российским послом Сергеем Кисляком в декабре 2016 года во время переходного периода в США. Флінну может грозить до шести месяцев тюрьмы и штраф от $500 до $9,5 тыс.

Флинн занимал должность советника Трампа меньше месяца. В отставку с этого поста он подал 14 февраля после публикаций в СМИ о том, что, не имея соответствующих полномочий, ок обсуждал по телефону санкции Вашингтона против РФ с российским послом в США Кисляком и скрыл это от вице-президента Майка Пенса. В обвинении говорится, что Флинн ввел в заблуждение агентов ФБР 24 января 2017 года, через несколько дней после инаугурации Трампа, сказав им, что не просил российского посла не усиливать напряжение в отношениях между Вашингтоном и Москвой в результате введения санкций администрацией Барака Обамы.