В США впервые со времен "холодной войны" испытали систему оповещения о ядерном ударе

В США в штате Гавайи провели испытания системы предупреждения ядерной атаки впервые со времен «холодной войны», поскольку растет напряженность из-за продолжения ракетных испытаний Северной Кореей.

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1 декабря более 380 сирен сработали по всему штату. Эти же устройства используются также и для предупреждения цунами и других стихийных бедствий, сообщает «Радио Свобода».

В Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями в Гавайях заявили, что испытания прошли хорошо, хотя сообщалось о некоторых сбоях.

На известном пляже Вайкики шум волн и ветер преимущественно заглушили сирену, много пляжников, очевидно, не слышали сигнала тревоги.

Чиновники заявили, что будут документировать любые жалобы, а также расследовать любые сбои. Испытания запланированы на первый рабочий день каждого месяца.

Штат Гавайи расположен на расстоянии около 4600 миль от Северной Кореи, которая проводила испытания ядерного оружия и баллистических ракет, вопреки резолюциям Организации Объединенных Наций и осуждению большинства стран мира.