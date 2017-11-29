КНДР заявила о способности новой ракеты достичь территории США

КНДР заявила об успешном испытании межконтинентальной ракеты Hwasong-15. Об этом сообщает Reuters.

Испытания ракеты, которое состоялось 28 ноября, было успешным. Межконтинентальная баллистическая ракета ракета Hwasong-15 поднялась на высоту 4475 км и пролетела 950 км.

Читайте такжеКНДР может завершить ядерную программу в течение года

В КНДР заявили, что это самая мощная ракета и она может достичь всей территории США. Ранее Министр обороны США Джеймс Маттис сообщил, что ракета взлетела выше, чем все предыдущие ракеты запущенные КНДР.

Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии. В связи с этим премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о созыве чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН.

В Пентагоне подтвердили решимость противостоять угрозам США и союзников.

"Я только скажу вам, что мы позаботимся об этом", - заявил президент США Дональд Трамп в связи с очередным запуском.

Госсекретарь США Рекс Тиллерон заявил, что дипломатический вариант решения ситуации на Корейском полуострове остается и призвал мировое сообщество осуществлять экономическое и дипломатическое давление на КНДР.

В ответ на северокорейские испытания вооруженные силы Южной Кореи провели ракетные учения вблизи границы с КНДР.

КНДР неоднократно грозила запустить ракеты в направлении территории США.

В ответ на эти и другие угрозы президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов к любому сценарию развития событий.