В США белка срывала... американские флаги

В США белка сорвала и унесла к себе в дупло несколько небольших американских флагов, которые активисты расставили на кладбище около могил ветеранов ко Дню поминовения, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел на кладбище Mount Hope в 90 километрах от Детройта. Флажки были установлены около могил тысячи погребенных там ветеранов.

Как отмечает «Лента.ру», кладбищенская белка отрывала звездно-полосатые полотнища, чтобы затем выстлать ими свое дупло.

День поминовения отмечается ежегодно в память о солдатах, погибших во всех войнах, которые вели США. В большинстве штатов он проходит 30 мая.