Германия решила ограничить дипломатические отношения с КНДР

Германия ограничивает дипломатические отношения с Северной Кореей. Об этом в четверг, 30 ноября, заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), как сообщает DW.

По его словам, Германия отзывает с КНДР по меньшей мере одного из своих дипломатов, но не посла, передает агентство dpa. Кроме того, немецкое правительство настаивает на отзыве северокорейских дипломатов из посольства в Берлине. "Конечно, мы также поговорим с нашими европейскими коллегами, стоит ли еще больше повысить дипломатическое давление", - отметил Габриэль.

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Напомним, что в ночь на 29 ноября КНДР вновь испытала баллистическую ракету. В США заявили, что она пролетела около тысячи километров и упала в Японское море. В ответ на это президент США Дональд Трамп заявил о запланированых новых санкциях против КНДР. Кроме того, США призвали Китай прекратить поставки нефти в Северную Корею, а другие страны - ограничить любые отношения с этой страной.

Эту инициативу поддержали не все страны. В частности, Россия считает возможности санкционного давления на Пхеньян исчерпанными. Северная Корея уже длительное время вызывает острую критику мирового сообщества за свою ракетную программу. Совет Безопасности ООН, США и Еврокомиссия неоднократно вводили санкции против КНДР. Кроме того, обмен резкими заявлениями президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына вызвал обеспокоенность во многих странах мира из-за вероятной угрозы ядерной войны.