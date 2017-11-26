Более 40 стран вошли в состав новой исламской антитеррористической коалиции.

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О создании нового антитеррористического военного альянса сегодня заявил кронпринц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Этот военный союз станет "четким сигналом" террористическим организациям, которые в последние годы сохраняли активность на территории "наших стран", заверил принц в Эр-Рияде на первой встрече министров обороны и экспертов по вопросам безопасности стран альянса.

По его мнению, наибольшей угрозой, которую представляют террористы, является не только гибель невиновных людей, но и разрушение репутации религии.

41 страна-член новосозданного альянса планирует объединить свои "военные, политические и финансовые" усилия для совместного противодействия международному терроризму. В основном в антитеррористическую коалицию будут входить суннитские страны. Иран, Ирак, Сирия и Катар не вошли в состав альянса.

Первое заседание военного объединения произошло через два дня после террористической атаки в мечети на севере Египта, в результате которой погибли по меньшей мере 305 человек.

"Это очень болезненный инцидент, который напоминает нам об опасности радикального экстремизма", - заявил Мохаммед бин Салман.

О создании коалиции в Эр-Рияде объявили еще в декабре 2015 года, когда Саудовская Аравия стала во главе борьбы с повстанцами-хуситами в Йемене. Тогда в нее входила 31 страна, включая Катар.