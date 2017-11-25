Теракт в Египте: количество погибших возросло до 305

В Египте в результате террористического нападения вооруженных мужчин на мечеть на Северном Синае количество погибших выросло до 305 человек, в том числе - 27 детей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное агентство MENA.

«Количество погибших в результате разрушительной боевой атаки на мечеть в пятницу в Египте на Северном Синае выросло до 305, в том числе - 27 детей», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что еще 128 человек получили ранения.

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Как сообщал УНИАН, террористическое нападение на мечеть Аль-Равда в городе Бир Аль-Абед стало одним из самых смертоносных, совершенных в отношении гражданских лиц в последние годы.

По словам очевидцев, вооруженные мужчины открыли мощный огонь по верующим после того, как в мечети сдетонировали самодельные взрывные устройства.

Граждан Украины, по предварительным данным, нет среди пострадавших и погибших во время теракта в Египте.