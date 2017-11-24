В Египте прогремел взрыв в мечети: погибли 85 человек, пострадали около 80 (фото)

14:19, 24 ноября 2017
Мир
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Согласно сообщению, террористы привели в действие взрывное устройство, а затем открыли стрельбу.

Иллюстрация / REUTERS

В результате взрыва в мечети на севере Синайского полуострова в Египте могли пострадать порядка 75 человек. Об этом сообщает ВВС.

В то же время China Xinhua News в Twitter сообщает о 150 раненых.

Позже Al Arabiya English в Twitter сообщило о 85 погибших. Местные СМИ также сообщают о 85 пострадавших.

Свидетели рассказали египетским СМИ, что это произошло в мечети в районе Аль-Равда около Аль-Ариша во время пятничных молитв. Согласно сообщению, террористы привели в действие взрывное устройство, а затем открыли стрельбу из 4 внедорожников.

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Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв. 

Ранее сообщалось, что в Кабуле в результате взрыва в мечети погибли 30 человек.

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