Великобритания поддерживает вступление Турции в ЕС

Великобритания поддерживает вступление Турции в Европейский союз в качестве полноправного члена, сообщил во вторник в Анкаре глава британской дипломатии Дэвид Милибанд.

"Если современному миру следует что-либо извлечь из экономических проблем, с которыми он сталкивается, то это сводится к тому, что Европа обогатится за счет своего открытия на восток, а не замкнутости в себе. Членство Турции в ЕС было бы очень хорошим для Евросоюза. Турция заслужила членство в Европейском союзе", - сказал Милибанд после переговоров с госминистром и главным переговорщиком Анкары с Евросоюзом Эгеменом Багышем.

Турецкий министр, в свою очередь, отметил, что процесс евроинтеграции не является простым, однако его страна решительно настроена на вхождение в ЕС.

"Ни у кого не должно быть сомнений в том, что Турция завершит этот процесс благодаря своему терпению, стремлению и усилиям", - подчеркнул Багыш.

Переговоры о вступлении Турции в ЕС были начаты в 2005 году. По прогнозам экспертов, стать полноправным членом Евросоюза она сможет в течение 10-15 лет.

РИА "Новости"