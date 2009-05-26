Forbes составил рейтинг стран, самых дешевых для туристов

Венгрия, Швеция и Польша возглавили рейтинг самых дешевых для туристов стран.

Рейтинг, составленный журналом Forbes, основывается на изменении курса доллара по отношению к национальным валютам различных стран мира и стоимости авиабилета из США в эти страны и обратно.

Первое место в данном рейтинге заняла Венгрия: форинт упал по отношению к доллару на 30%, а стоимость авиаперелета составляет 593 долл.

На второй строчке расположилась Швеция, национальная валюта которой потеряла 31% к доллару. На перелет в Швецию и обратно необходимо 700 долл.

Билет в Польшу, занявшую третье место, стоит немного дороже, чем в Швецию, - 740 долл.,- зато и польский злотый снизился на 50% по отношению к доллару.

Первую пятерку замыкают Колумбия (-27%, 360 долл.) и Бразилия (-26%, 540 долл.).

По отношению к российскому рублю доллар за последнее время укрепился на 35%, а цены на авиабилет в Россию и обратно составляют 780 долл.

Россию обогнала Великобритания, а места с 8-го по 15-ое заняли соответственно Норвегия, Ямайка, Исландия, Румыния, Чили, Чехия, Фиджи и Замбия.