Еврокомиссия представила сайт, где ежедневно будут статьи из 250 изданий

Еврокомиссия представила интернет-сайт, на котором ежедневно на 10 языках будут появляться статьи о Европе из крупнейших европейских изданий.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, презентацию провела вице-президент Еврокомиссии, ответственная за межинституциональные отношения и стратегию коммуникаций, Марго ВОЛЛСТРЁМ.

“Цель – предложить каждый день выбор статей из 250 изданий европейской и международной прессы на европейскую тематику”, - сказала она сегодня на пресс-конференции.

В проекте Presseurop (http://presseurop.eu/) будут работать около 10 журналистов. Перевод статей пока будет осуществляться также только на 10 европейских языков с последующим расширением ко всем 23 официальным языкам Европейского Союза.