В Боснии поминают жертв резни в Сребренице

Как передает ВВС, в субботу здесь захоронили останки 136 жертв резни в Сребренице, которые обнаружили и идентифицировали с помощью анализа ДНК.

В Сребреницу прибывают десятки государственных деятелей из разных стран мира, среди них - глава внешней политики ЕС Федерика Могерини, экс-президент США Билл Клинтон, премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу и сербский премьер-министр Александр Вучич, британская принцесса Анна и королева Иордании Нур.

Накануне около 10 тысяч человек приняли участие в ежегодном марше мира, что повторяет путь людей, которые пытались покинуть Сребреницу в 1995 году.

Как известно, во время войны на Балканах в апреле 1993 года ООН объявила Сребреницу зоной безопасности. Таким образом организация пыталась не допустить многочисленных жертв среди мирного населения Боснии и Герцеговины. Согласно резолюции Совета Безопасности ООН, любого рода нападения там были исключены. Три мусульманских анклава - Сребреница, Жепа и Горажде - на территории восточной Боснии, захваченной боснийскими сербами в 1992 году, мешали планам сербов по созданию этнически однородного государства в Боснии. Относительная безопасность Сребренице привела к тому, что в город, который в прошлом жил преимущественно за счет добычи серебряных руд, из восточных районов Боснии прибыли тысячи беженцев. Население города возросло до 40 тысяч человек.

В начале лета 1995 года генерал Ратко Младич начал крупномасштабное наступление на Сребреницу. Город защищал голландский батальон "голубых касок" ООН. Однако лишь половина батальона состояла из боевых подразделений; около 200 человек занимались вспомогательными задачами. Не получив никакого сопротивления со стороны голландских миротворцев, сербы начали наступление и взяли в заложники весь состав "голубых касок" ООН. 11 июля город захватили войска боснийских сербов.

ООН не смогла защитить беженцев. 12 июля женщин, стариков и детей погрузили в автобусы и вывезли в районы, контролируемой боснийским правительством. Мужчин в возрасте от 16 до 60 отправили, как выразился генерал Младич, на "допросы в связи с их возможной причастностью к совершению военных преступлений".

В течение следующей недели, по оценкам Международного суда ООН, около 8 тысяч захваченных боснийских мужчин и мальчиков от 13 до 77 лет расстреляли. Организация убийств - участие транспорта, взаимодействие подразделений, подготовка массовых захоронений - свидетельствовали о том, что это была спланированная операция.

Убийства в Сребренице стали самой массовой резней в Европе после окончания Второй мировой войны. Захват города стал последней военной победой боснийских сербов в кампании 1992-1995 годов. Но с политической и дипломатической точки зрения эта операция стала для них катастрофой.

Через два месяца авиация НАТО с одобрения ООН нанесла бомбовые удары по позициям боснийских сербов. Несмотря на перспективы полного поражения, боснийские сербы согласились на прекращение огня и мирную конференцию в Дейтоне.

8 июля Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о признании резни в Сребренице в 1995 году геноцидом.

Великобритания внесла на рассмотрение эту резолюцию, несмотря на протест России и Китая.

Проект резолюции встретили враждебно в Сербии. Боснийские сербы обращались с просьбой к России наложить вето на принятие этой резолюции.

В тексте проекта резолюции, в частности, содержалась фраза: "Признание трагических событий в Сребренице геноцидом является необходимым условием для примирения".

В 2007 году международный суд ООН вынес вердикт о том, что массовые убийства в Сребренице были геноцидом.

Суд подтвердил принятое в 2004 году решение Международного трибунала по бывшей Югославии, который признал эти события геноцидом.