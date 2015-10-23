Свидетеля защиты генерала боснийских сербов Ратко Младича нашли мертвым в отеле в Гааге

Об этом сообщает Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ), передает Украинская правда.

В сообщении подчеркивается, что тело Дуньича было обнаружено сотрудником отеля и представителем трибунала 22 октября – в день, когда он должен был давать показания в гаагском суде.

Дунич ранее неоднократно привлекался в качестве свидетеля-эксперта в МТБЮ.

В частности, он свидетельствовал по делу экс-президента Сербии Милана Милутиновича, бывшего замглавы МВД Югославии Властимира Джорджевича и экс-премьера Косово Рамуша Харадиная на стороне обвинения.

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В делах экс-президента Республики Сербской Радована Караджича, бывшего командира военизированного отряда боснийских сербов Драголюба Кунараца и офицера армии боснийских сербов Вуядина Поповича Дунич выступал на стороне защиты.

Экс-командующий армией боснийских сербов Ратко Младич был арестован на севере Сербии в мае 2011 года и на следующий день выдан в Гаагу. Процесс над ним начался в мае 2012 года.

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Младича обвиняют в военных преступлениях во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Ему вменяют организацию убийства почти 8 тыс. жителей Сребреницы в 1995 году, а также координацию осады Сараево, которая продолжалась около 3,5 года и в результате которой погибли более 10 тыс. человек.