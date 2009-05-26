ЕС выдвинул условие инвестирования в газохранилища Украины

Евросоюз вместо строительства собственной инфраструктуры новых газовых резервуаров может инвестировать в газохранилища в Украине при условии разделения украинских компаний на те, что занимаются хранением газа, и те, что обеспечивают его поставки.

Как сообщают РИА "Новости", об этом заявил представитель Еврокомиссии по вопросам энергетики Жан Арнольд ВИНУА.

«Все зависит от украинцев, которым следует обеспечить надлежащие условия для того, чтобы газовая система функционировала в соответствии с правилами транспарентности ЕС и при четком разделении функций поставок и хранения», - сказал Ж.ВИНУА.