В США использовали 2,5 тонн взрывчатки для демонтажа футбольного стадиона (видео)

19:07, 20 ноября 2017
Мир
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В штате Джорджия разрушили один из крупнейших крытых стадионов в США — домашнюю арену местной команды по американскому футболу «Джорджия Доум».

В Атланте, штат Джорджия разрушили один из крупнейших крытых стадионов в США / скрин видео

В Атланте, штат Джорджия разрушили один из крупнейших крытых стадионов в США — домашнюю арену местной команды по американскому футболу «Джорджия Доум».

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на National Public Radio.

Для уничтожения здания, способного вместить 71 250 зрителей, использовали 2,5 тонн взрывчатки.

Процесс демонтажа объекта занял 15 секунд — через 12 секунд после взрыва рухнула крыша, а еще через 3 секунды все трибуны обвалились.

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Теги: #демонтаж футбольного стадиона#стадион в США