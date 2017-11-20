В США использовали 2,5 тонн взрывчатки для демонтажа футбольного стадиона (видео)
19:07, 20 ноября 2017Мир
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В штате Джорджия разрушили один из крупнейших крытых стадионов в США — домашнюю арену местной команды по американскому футболу «Джорджия Доум».
В Атланте, штат Джорджия разрушили один из крупнейших крытых стадионов в США / скрин видео
В Атланте, штат Джорджия разрушили один из крупнейших крытых стадионов в США — домашнюю арену местной команды по американскому футболу «Джорджия Доум».
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на National Public Radio.
Для уничтожения здания, способного вместить 71 250 зрителей, использовали 2,5 тонн взрывчатки.
GOODBYE GEORGIA DOME: Here is NewsChopper2 video of the @GeorgiaDome demolition: https://t.co/oILFX7EZuTpic.twitter.com/C8rRtzddgt— WSB-TV (@wsbtv) November 20, 2017
Процесс демонтажа объекта занял 15 секунд — через 12 секунд после взрыва рухнула крыша, а еще через 3 секунды все трибуны обвалились.
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