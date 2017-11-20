В США использовали 2,5 тонн взрывчатки для демонтажа футбольного стадиона (видео)

В Атланте, штат Джорджия разрушили один из крупнейших крытых стадионов в США — домашнюю арену местной команды по американскому футболу «Джорджия Доум».

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на National Public Radio.

Для уничтожения здания, способного вместить 71 250 зрителей, использовали 2,5 тонн взрывчатки.

Процесс демонтажа объекта занял 15 секунд — через 12 секунд после взрыва рухнула крыша, а еще через 3 секунды все трибуны обвалились.