НАТО требует от КНДР уничтожить ядерное оружие

Совет НАТО потребовал от Северной Кореи, которая произвела в понедельник подземные ядерные испытания, полностью выполнить все соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и уничтожить ядерное оружие.

"Совет НАТО требует от Северной Кореи полностью выполнить все соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и уничтожить свое ядерное оружие и связанные с ним программы полностью, проверяемо и безвозвратно", - цитирует распространенное в Брюсселе заявление РИА "Новости".

Совет НАТО призвал также власти КНДР "воздержаться от любых действий, которые могут способствовать росту напряженности, и возобновить диалог в шестистороннем формате".