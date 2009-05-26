НАТО требует от КНДР уничтожить ядерное оружие
03:11, 26 мая 2009Мир
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Совет Альянса распространил заявление
Совет НАТО потребовал от Северной Кореи, которая произвела в понедельник подземные ядерные испытания, полностью выполнить все соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и уничтожить ядерное оружие.
"Совет НАТО требует от Северной Кореи полностью выполнить все соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и уничтожить свое ядерное оружие и связанные с ним программы полностью, проверяемо и безвозвратно", - цитирует распространенное в Брюсселе заявление РИА "Новости".
Совет НАТО призвал также власти КНДР "воздержаться от любых действий, которые могут способствовать росту напряженности, и возобновить диалог в шестистороннем формате".
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