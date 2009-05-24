Президента Каннского фестиваля сбила машина

Президент Каннского кинофестиваля Жиль ЖАКОБ был сбит автомобилем на центральном бульваре Канн - набережной Круазетт и получил травму руки.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, инцидент, о котором объявлено сегодня на фестивале, произошел в минувшую субботу.

Травма, которую официальный представитель кинофорума назвал «ранением», была получена в момент, когда Ж.ЖАКОБ шел по набережной. Медленно следовавший автомобиль сбил его.

79-летний президент упал и повредил руку. Однако, по словам официальных лиц, травма не опасная. Ожидается, что сегодня Ж.ЖАКОб будет присутствовать на церемонии закрытия фестиваля.