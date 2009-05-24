Американский шаттл Atlantis в третий раз пытается вернуться на Землю

Астронавты американского шаттла Atlantis уже в третий раз пытаются вернуться на Землю. Как сообщили представители американского аэрокосмического агентства NASA, у экипажа будет 4 возможности посадить корабль, однако откладывать приземление на более поздний срок нельзя - запасы кислорода почти исчерпаны, сообщает РосБизнесКонсалтинг .

Согласно информации NASA, в случае, если мыс Канаверал будет не в состоянии принять Atlantis из-за погодных условий, его перенаправят в Калифорнию на авиабазу в Эдвардс.

Напомним, возвращение корабля на Землю откладывалось уже дважды из-за плохой погоды в районе космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Целью полета шаттла Atlantis был ремонт орбитального телескопа Hubble. Астронавты осуществили 5 выходов в открытый космос, средняя длительность каждого из которых составляла 8 часов.

После ремонта космическая обсерватория станет в 90 раз мощнее, чем была раньше. Новое оборудование, установленное на телескоп, как рассчитывают ученые, продлит его роботу как минимум на пять лет.

Космический телескоп Hubble был выведен на орбиту в 1990 г. За 19 лет телескоп сделал множество уникальных снимков космического пространства.