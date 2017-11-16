В Москве найден мертвым один из руководителей МИД России
Обстоятельства гибели российского дипломата пока неясны.
Высокопоставленный российский дипломат, один из руководителей МИД России, скончался при загадочных обстоятельствах, его нашли мертвым в Москве. Погибший - замглавы департамента протокола Сергей Барашков.
Барашков трое суток не появлялся на работе, передает Telegram-канал Mash.
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Когда к нему явились домой полицейские, оказалось, что он все это время был мертв и лежал в заполненной ванне с водой.
Заявление о его пропаже подавал лично руководитель департамента протокола Министерства иностранных дел.
Как сообщал УНИАН, 13 сентября скончалась депутат Государственной думы РФ, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета Ирина Евтушенко.