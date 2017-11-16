В Москве найден мертвым один из руководителей МИД России

12:24, 16 ноября 2017
Мир
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Обстоятельства гибели российского дипломата пока неясны.

Российского дипломата нашли мертвым / фото УНИАН

Высокопоставленный российский дипломат, один из руководителей МИД России, скончался при загадочных обстоятельствах, его нашли мертвым в Москве. Погибший - замглавы департамента протокола Сергей Барашков.  

Барашков трое суток не появлялся на работе, передает Telegram-канал Mash.

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Когда к нему явились домой полицейские, оказалось, что он все это время был мертв и лежал в заполненной ванне с водой.

Заявление о его пропаже подавал лично руководитель департамента протокола Министерства иностранных дел.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября скончалась депутат Государственной думы РФ, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета Ирина Евтушенко.

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