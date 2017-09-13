Скончалась депутат Госдумы

Скончалась депутат Государственной думы РФ, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета Ирина Евтушенко.

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"Коллектив Сибирского государственного медицинского университета выражает соболезнования родным и близким по поводу смерти депутата Государственной Думы РФ, заведующей кафедрой акушерства и гинекологии СибГМУ, доктора медицинских наук, профессора Ирины Дмитриевны Евтушенко", — говорится в сообщении, которое передает РИА Новости.

Сообщается также, что в 2016 году Евтушенко стала депутатом Госдумы шестого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией "Единая Россия". Она была членом комитета Госдумы по международным делам.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля 2017 года в Нью-Йорке скончался постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Ему было 64 года.

New York Post сообщил, что Чуркин умер 20 февраля утром по местному времени в здании российского диппредставительства на Манхэттене из-за проблем с сердцем.