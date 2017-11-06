В Саудовской Аравии нашли обломки вертолета, в котором летел принц

В Саудовской Аравии обнаружили обломки вертолета, на котором летел принц, заместитель губернатора провинции Асир Мансур бин Мукрин. Об этом сообщает Saudi Press Agency со ссылкой на полицию страны, передает Дождь.

Ведутся поиски возможных выживших. На борту помимо Мукрина находились несколько высокопоставленных чиновников. Они возвращались с осмотра прибрежных обектов в районе города Абха.

Читайте такжеВ Саудовской Аравии задержали четырех действующих министров и 11 принцев

Контакт с вертолетом пропал в районе заповедника Реда. Провинция Асир находится на юго-западе Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что в результате крушения вертолета в Саудовской Аравии погиб принц Мансур бин Мукрин.

Мансур бин Мукрин является членом правящей королевской династии в Саудовской Аравии. Его отец Мукрин ибн Абдул-Азиз аль Сауда с января по апрель 2015 года был наследным принцем Саудовской Аравии, пока король Салман не изменил порядок престолонаследия.