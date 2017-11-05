В Москве "заминировали" более 20 различных объектов

Число "заминированных" в Москве объектов растет, счет идет на десятки. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Количество" заминированных "объектов резко возросло. В настоящее время проводится проверка более 20 различных объектов с массовым пребыванием людей. Среди них крупные торговые центры и магазины, кинотеатры, жилые дома, кафе, рестораны, гостиницы", - сказал собеседник агентства.

Теперь из всех торговых центров проводится эвакуация посетителей, ожидается прибытие кинологов для проверки зданий.

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Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Ранее сообщалось, что за это время в 170 городах атаке так называемых телефонных террористов подверглись свыше 2,6 тыс. объектов, были эвакуированы более 1 млн человек.

По фактам многочисленных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ( "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются и в других городах РФ.

Напомним, в Москве ищут анонима, который за один вечер сообщил о 20 минированиях. Полицейские обследовали 20 объектов, в том числе три гостиницы и три торговых центра. Как и во всех предыдущих случаях, сообщения оказались ложными.

Волна анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах проходит по всей России уже больше месяца.