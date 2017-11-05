В Москве за участие в несанкционированной акции массово задерживают людей - СМИ

В центре Москвы, на Манежной площади, задержаны более 200 человек, которые собрались на несанкционированную акцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Среди задержанных большинство сторонников националистических организаций, отмечается в сообщении.

После осмотра задержанных доставляют в различные отделы полиции для привлечения к административной ответственности.

Сейчас весь периметр Манежной площади полностью перекрыт полицейскими, частично ограничен вход и выход из метро "Охотный ряд" и "Площадь революции".

Еще одного революционера задержали. Прижали лицом к стене. Чисто за внешний вид. pic.twitter.com/4PhjnBEmMF — Арсений Веснин (@ars_ves) November 5, 2017

Отмечается, что ранее лидер движения "Артподготовка" Вячеслав Мальцев призвал своих сторонников выйти 5 ноября на улицы в центре Москвы, чтобы выразить недоверие к власти. 26 октября суд признал движение "Артподготовка" экстремистским.

В то же время независимый правозащитный проект ОВД-Инфо сообщает о более 230 задержанных сегодня в некоторых городах РФ.

«На 14:00 известно о 237 задержанных в рамках акции «05.11.17» в шести городах: Москве, Петербурге, Краснодаре, Красноярске, Перми и Ростове-на-Дону. В центре Москвы задержаны 212 человек. Их начинают доставлять в отделы полиции...», - сказано в сообщении.

Среди задержанных в Москве есть несовершеннолетние.

Напомним, вчера, 4 ноября, в Москве проходил "Русский марш", на котором задержали более 50 человек.