В Москве за участие в несанкционированной акции массово задерживают людей - СМИ
Сейчас весь периметр Манежной площади полностью перекрыт полицейскими, частично ограничен вход и выход из метро "Охотный ряд" и "Площадь революции".
В центре Москвы, на Манежной площади, задержаны более 200 человек, которые собрались на несанкционированную акцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Среди задержанных большинство сторонников националистических организаций, отмечается в сообщении.
После осмотра задержанных доставляют в различные отделы полиции для привлечения к административной ответственности.
Сейчас весь периметр Манежной площади полностью перекрыт полицейскими, частично ограничен вход и выход из метро "Охотный ряд" и "Площадь революции".
Еще одного революционера задержали. Прижали лицом к стене. Чисто за внешний вид. pic.twitter.com/4PhjnBEmMF— Арсений Веснин (@ars_ves) November 5, 2017
Отмечается, что ранее лидер движения "Артподготовка" Вячеслав Мальцев призвал своих сторонников выйти 5 ноября на улицы в центре Москвы, чтобы выразить недоверие к власти. 26 октября суд признал движение "Артподготовка" экстремистским.
В то же время независимый правозащитный проект ОВД-Инфо сообщает о более 230 задержанных сегодня в некоторых городах РФ.
«На 14:00 известно о 237 задержанных в рамках акции «05.11.17» в шести городах: Москве, Петербурге, Краснодаре, Красноярске, Перми и Ростове-на-Дону. В центре Москвы задержаны 212 человек. Их начинают доставлять в отделы полиции...», - сказано в сообщении.
Среди задержанных в Москве есть несовершеннолетние.
Напомним, вчера, 4 ноября, в Москве проходил "Русский марш", на котором задержали более 50 человек.
Ну в общем, я тут в автозаке pic.twitter.com/ojmBrHRgne— Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) November 5, 2017