В Москве за участие в несанкционированной акции массово задерживают людей - СМИ

14:12, 05 ноября 2017
Мир
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Сейчас весь периметр Манежной площади полностью перекрыт полицейскими, частично ограничен вход и выход из метро "Охотный ряд" и "Площадь революции".

Иллюстрация / Reuters

В центре Москвы, на Манежной площади, задержаны более 200 человек, которые собрались на несанкционированную акцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Среди задержанных большинство сторонников националистических организаций, отмечается в сообщении.

После осмотра задержанных доставляют в различные отделы полиции для привлечения к административной ответственности.

Сейчас весь периметр Манежной площади полностью перекрыт полицейскими, частично ограничен вход и выход из метро "Охотный ряд" и "Площадь революции".

Отмечается, что ранее лидер движения "Артподготовка" Вячеслав Мальцев призвал своих сторонников выйти 5 ноября на улицы в центре Москвы, чтобы выразить недоверие к власти. 26 октября суд признал движение "Артподготовка" экстремистским.

В то же время независимый правозащитный проект ОВД-Инфо сообщает о более 230 задержанных сегодня в некоторых городах РФ.

«На 14:00 известно о 237 задержанных в рамках акции «05.11.17» в шести городах: Москве, Петербурге, Краснодаре, Красноярске, Перми и Ростове-на-Дону. В центре Москвы задержаны 212 человек. Их начинают доставлять в отделы полиции...», - сказано в сообщении.

Среди задержанных в Москве есть несовершеннолетние.

Напомним, вчера, 4 ноября, в Москве проходил "Русский марш", на котором задержали более 50 человек.

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Теги: #задержания в Москве#акции в Москве#задержания на Манежной площади