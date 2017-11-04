В Москве проходит "Русский марш", есть задержанные (фоторепортаж)

В Москве в районе Люблино проходит акция "Русский марш", согласованный властями столицы РФ.

Кроме того в День русского единства еще один "марш" проходит у станции метро "Октябрьское поле", пишет "Новая газета".

Около 300 сторонников Движения против нелегальной иммиграции участвуют в шествии. Они выкрикивают лозунги в поддержку националистов Александра Белова и Дмитрия Демушкина, которые отбывают наказание в колонии.

Сторонники националистов уверены, что Белова и Демушкина осудили по политическим мотивам.

Несколько человек пытались вклиниться в колонну со стороны. Их увели в автозак, сообщает СМИ.

Около рамок сотрудники ОМОН просят не нарушать общественный порядок и разгоняют людей, пришедших на марш.

Как сообщает "Дождь", полиция задержала не менее 70 человек на «Русском марше» в Люблине. Об этом сообщил Дождю лидер незарегистрированной «Партии националистов» Иван Белецкий, которая выступала одним из заявителей акции.

Читайте такжеВ Санкт-Петербурге несколько сотен человек вышли на несанкционированную акцию против войны с Украиной (фото)

Кроме того, полиция задержала всех организаторов акции, сказал Белецкий. Один из организаторов марша Роман Ковалев в разговоре с «Интерфаксом» заявил, что задержаны были 25 человек.

«Мы объявили всем сторонникам, что марш отменён, и мы складываем все флаги и уходим, при этом я допустил участие людей в мероприятии, только это уже формат прогулки. В итоге часть людей под имперскими флагами пошли на прогулку, не более 200 человек», — сказал он.

«ОВД-Инфо» также сообщает о задержании нескольких десятков человек, среди которых — один из заявителей акции Константин Филин. По информации «ОВД-Инфо», на 14:20 в Москве задержаны 20 сторонников «Комитета нации и свободы», четверо активистов «Ассоциации народного сопротивления» и двое участников движения «Национал-революционный авангард». Предположительно, задержаны еще 15 активистов.

Ранее «Открытая Россия» писала о 17 задержанных. Как сообщили в пресс-службе МВД по Москве, в акции приняли участие около 200 человек.

Согласно сообщению, на марше у одной из участниц произошла стычка с полицейским: женщина потеряла сознание, ее увезла машина скорой помощи.

ОМОН избил девушку, она лежит на земле без сознания. Приехала скорая #РусскийМарш#Москваpic.twitter.com/taKJcvRTTV — Денис Стяжкин (@styazshkin) November 4, 2017

По данным СМИ, четверо организаторов акции из пяти заявили об отказе от проведения "Русского марша" и стали отзывать с митинга своих сторонников. Пятый организатор акции согласился проводить марш.